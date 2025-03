World Down Syndrome Day w Many Mornings - praktyki zawodowe dla osób z zespołem Downa

Przełamywanie stereotypów poprzez działanie

Osoby z Zespołem Downa często spotykają się z barierami na rynku pracy. Celem Many Mornings jest pokazanie ich potencjału, indywidualności i determinacji. Praktykanci, wspierani przez opiekunów, będą obsługiwać klientów, dbać o ekspozycję i rozwijać swoje umiejętności w realnym środowisku pracy ramię w ramię z przeszkolonym pracownikiem.

Celem kampanii jest spotkanie – dlatego zapraszamy na wyspy Many Mornings w siedmiu miastach Polski w dniach 12–21 marca 2025. Przyjdź, poznaj praktykantów i zobacz ich w działaniu!

Gdzie i kiedy można spotkać praktykantów?

Praktyki odbędą się w dniach 12–21 marca 2025 w 7 miastach Polski:

w Poznaniu (Galeria handlowa Posnania), Łodzi (Centrum handlowe Manufaktura), Warszawie (Centrum handlowe Westfield Arkadia i Centrum handlowe Westfield Mokotów), Wrocławiu (Centrum handlowe Wroclavia), Krakowie (Galeria Krakowska), Szczecinie (Centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy), Gdańsku (Forum).



Szczegółowy harmonogram pracy praktykantów dostępny jest tutaj: manymornings.com/swiatowy-dzien-zespolu-downa/

Akcja, która łączy ludzi

Najcenniejszym doświadczeniem jest wspólnie spędzony czas. To nie tylko forma realnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, ale także okazja, by lepiej je poznać. Dzięki zainteresowaniu i odwiedzeniu naszych wysp praktykanci zyskają poczucie dobrze przepracowanych dni, a klienci – cenne doświadczenie i nową perspektywę.

Każdy może wziąć udział w akcji. Wystarczy odwiedzić jedną z wysp Many Mornings.

Dodatkowo do każdym zakupów w czasie pracy praktykanta, otrzymasz w prezencie limitowaną parę przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Pomagamy także finansowo. 21% dochodu ze sprzedaży w czasie obowiązywania praktyk trafi do Fundacji Oczami Brata – wieloletniego partnera Many Mornings, który wspiera osoby z niepełnosprawnościami w drodze do samodzielności.

Dołącz do nas!

Many Mornings zaprasza wszystkich do udziału w akcji i wsparcia osób z zespołem Downa. Każdy kto chce pokazać, że różnorodność jest siłą, może dołączyć do wyzwania: załóż skarpetki nie do pary, najlepiej Many Mornings (fun fact: skarpetki nie do pary są międzynarodowym symbolem tego dnia), odwiedź wyspę, zbij piątkę z praktykantem i podziel się tym w swoich mediach społecznościowych!

Więcej informacji: manymornings.com/swiatowy-dzien-zespolu-downa/

Kontakt do mediów:

Agnieszka Szczepanek

+48 604 709 103

agnieszka@manymornings.com